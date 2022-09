Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quarta (21/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta quarta.

Ciro Gomes (PDT): às 10h, participa de sabatino Estadão/Faap em São Paulo e, às 19h, concede entrevista ao podcast Monark Talks.

Constituinte Eymael (DC): faz caminhada em Valinhos (SP) e em Campinas (SP).

Felipe D’Avila (Novo): às 9h, tem reunião com a Associação de Lojistas da 44 no Shopping 44 em Goiânia; às 9h30, faz caminhada na região da 44 Mega Moda Hotel em Goiânia; às 11h45, almoça na República da Saúde com representantes de associações da construção civil, empreendedores e pequenos incorporadores, candidatos e apoiadores do Novo; às 15h, visita a Geolab Indústria Farmacêutica em Anápolis (GO) e, às 16h30, visita a BRG Geradores em Anápolis.

Jair Bolsonaro (PL): atividades institucionais em Brasília.

Leo Pericles (UP): às 14h, faz caminhada, em Goiânia; às 19h, participa de plenária no centro da capital de Goiás.

Lula (PT): às 15h, receberá representantes de movimentos que atuam em defesa dos direitos das pessoas com deficiência em São Paulo.

Padre Kelmon (PTB): reunião interna com apoiadores e lideranças

Simone Tebet (MDB): às 10h30, visita o Centro Paula Souza em São Paulo; às 14h, recebe a Medalha Ulisses Guimarães na Praça da Liberdade em Rio Claro (SP) e, às 14h30, realiza uma caminhada saindo do Sindicato dos Ferroviários de Rio Claro. Às 16h, participa de uma caminhada partindo do Mercado Municipal de São Carlos (SP).

Sofia Manzano (PCB): às 9h concede entrevista à TV Gazeta; às 11h, concede entrevista à Carta Capital; às 15h, realiza gravação para o podcast A Deriva e, às 20h30, realiza live sobre os comunistas e as pessoas com deficiência. Todos eventos em São Paulo.

Soraya Thronicke (União): às 8h30, concede entrevista online ao programa Super N - da Super Rádio (FM 91,7) e do jornal O Tempo (Minas Gerais); às 14h, participa de gravação de entrevista ao Jornal da Gazeta da TV Gazeta; às 15h, concede entrevista ao jornal Valor Econômico e, às 19h30, concede entrevista online ao programa Papo N1 do Portal N1 Entretenimento. Todos eventos em São Paulo.

Vera (PSTU): às 10h30, se reúne com o Diretório Estadual do PSTU Sergipe em Aracaju; às 12h30, concede entrevista ao vivo à Rádio Jornal em Aracaju e, às 18h30, se reúne com a militância e apoiadores da campanha na sede do Sindicato dos Petroleiros em Aracaju.

Matéria atualizada às 9h38.