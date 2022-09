Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta sexta (23/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta sexta-feira. Candidatos fazem campanha no Sudeste e no Nordeste. Na agenda, tem reuniões, encontros e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): candidato cumpre agenda em São Paulo, onde se reúne com representantes da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), às 14h.

Constituinte Eymael (DC): às 12h, concede entrevista à rádio Trianon; às 16h participa em São Paulo de concentração de candidatos do Democracia Cristã e às 20h participa de debate na emissora Rede Conectv, em Barueri (SP).

Felipe D’Avila (Novo): às 8h30, tem reunião com mulheres do YPO em São Paulo.

Jair Bolsonaro (PL): às 11h50, participa de motociata até a Praça do Santuário, em Divinópolis (MG); às 13h, faz comício na Praça do Santuário da cidade mineira; às 16h45, chega a Belo Horizonte e, às 17h, concede entrevista á Rádio Itatiaia; às 18h30, realiza live e, às 19h, faz comício no Hotel Actuall, Contagem (MG).

Leo Pericles (UP): às 12h, participa de almoço na Ocupação Manoel Aleixo em Mauá (SP); às 14h, realiza caminhada em Mauá (SP) e, às 19h, tem gravação do podcast Tec Inverso, em São Paulo.

Lula (PT): às 18h, participa de ato no Parque Ipanema em Ipatinga (MG).

Padre Kelmon (PTB): reunião com assessores.

Simone Tebet (MDB): às 10h30, visita o Centro de Treinamento Paraolímpico em São Paulo e, às 16h30, visita a Universidade Zumbi dos Palmares, também na capital paulista.

Sofia Manzano (PCB): às 10h, gravação de vídeos para campanha eleitoral e, às 19h, participa de live Universidade à Esquerda.

Soraya Thronicke (União): às 10h, tem reunião com equipe de Assessoria e Comunicação da campanha eleitoral.

Vera (PSTU): às 6h, participa de panfletagem na Escola Adauto Bezerra em Fortaleza; às 8h30, concede entrevista à Rádio Super e jornal O Tempo (MG); às 11h, concede entrevista ao canal Opera Mundi via YouTube; às 12h, participa de reunião com operários da construção civil em Fortaleza e, às 18h, participa de plenária com apoiadores de campanha no auditório do Sinprece em Fortaleza.

