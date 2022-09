Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta terça (20/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta terça. Campanhas se concentram nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Entre as atividades previstas estão entrevistas, reuniões e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 8h30 concede entrevista online à Rádio Super Notícias de Minas Gerais. Às 11h, participa de convenção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em Campinas e às 20h45 transmite live pela internet.

Constituinte Eymael (DC): às 9h30 chega no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Depois segue para a Praça Zé Garoto e para as Avenidas Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori e Avenida Presidente Kennedy em São Gonçalo.

Felipe D’Avila (Novo): às 9h, visita a Transportadora Brasil Central, às 11h visita a Empresa Cereal Ouro, às 12h visita a Granja Vivan e às 16h dá uma coletiva de imprensa na Associação Comercial e Industrial de Rio Verde. Todos os eventos ocorrem em Rio Verde (GO).

Jair Bolsonaro (PL): não tem agenda pública de campanha.

Leo Pericles (UP): às 8h tem recepção no Aeroporto Internacional de Brasília, às 10h30 participa de plenária na UNB e realiza a assinatura de cartas compromisso, às 15h faz panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto e às 18h faz passeata em Ceilândia.

Lula (PT): às 10h tem encontro com representantes do setor de turismo em São Paulo.

Padre Kelmon (PTB): Pela manhã tem agenda interna com padres e pastores apoiadores da campanha, em São Paulo (SP). À tarde, almoça com religiosos e a presença do Padre Ortodoxo que foi eleito Bispo, MONS Nektarios.

Simone Tebet (MDB): às 10h visita o Centro de Operações e Inteligência da cidade de Indaiatuba, em São Paulo. Às 15h participa do encontro Educação Agora para o Brasil no Auditório da Livraria Cultura da Avenida Paulista, em São Paulo, e às 20h participa de sabatina no programa de TV do apresentador Ratinho no SBT.

Sofia Manzano (PCB): às 6h30 visita o canteiro de obras com Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, às 9h participa do lançamento da plataforma dos jornalistas para as eleições na sede do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, às 11h participa da assinatura de documento da categoria docente na sede regional do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior (Andes) e às 20h participa de live com Rita von Hunty.

Soraya Thronicke (União): às 9h tem gravação de material de programa eleitoral em São Paulo e às 16h se reúne com equipe de Assessoria de Comunicação da campanha eleitoral.

Vera (PSTU): às 7h viaja para Aracaju, às 15h30 grava entrevista virtual com a TV Diamantina (MG) e às 19h30 concede entrevista ao vivo ao canal Jovens Cronistas, via YouTube.