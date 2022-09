Confira os compromissos dos candidatos à Presidência no 7 de Setembro

Hoje (7), dia da Independência do Brasil, os candidatos à Presidência da República tiveram compromissos cívicos, entrevistas, caminhadas e encontros com apoiadores. Confira como foi a agenda dos candidatos nesta quarta-feira:

Ciro Gomes (PDT): o candidato passou o dia em Minas Gerais. Pela manhã, encontrou-se com o arcebispo de Mariana (MG), dom Airton José. Segundo postou nas redes sociais, os dois conversaram sobre o Brasil, a fé, o meio-ambiente, a educação e a democracia. No início da tarde, fez inserções em seu canal do Youtube. No fim da tarde, o candidato discursa em Ouro Preto, onde apresenta um balanço das movimentações do 7 de Setembro.

Constituinte Eymael (DC): participou de reunião com a equipe de campanha.

Felipe D’Avila (Novo): não teve agenda pública pela manhã. De tarde, o candidato foi ao Parque da Independência, no bairro Ipiranga, zona sudeste de São Paulo, fazer panfletagem. Depois, participou da cerimônia de reabertura do Novo Museu do Ipiranga.

Jair Bolsonaro (PL): pela manhã, o candidato discursou a apoiadores após o desfile em Brasília. Bolsonaro disse que o Brasil conseguiu criar empregos e segurar a inflação nos últimos meses. O presidente também afirmou que é obrigação de toda a população atuar conforme a Constituição. O candidato discursou por cerca de 10 minutos, antes de embarcar para o Rio , onde participa de ato na Praia de Copacabana durante a tarde.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): o candidato não teve compromissos de campanha.

Padre Kelmon (PTB): o candidato não divulgou compromissos oficiais de campanha.

Simone Tebet (MDB): a candidata do MDB esteve em Jaguariúna (SP). Às 10h, ela visitou a Fazenda da Barra, monumento histórico da cidade. Uma hora mais tarde, foi ao Centro de Educação Municipal Ambiental da cidade, onde tirou fotos com crianças e hasteou a bandeira nacional. Nas redes sociais, Tebet pediu um compromisso em reduzir as desigualdades e erradicar a miséria e a fome e criticou o corte de verbas para o Programa Farmácia Popular.

Sofia Manzano (PCB): a candidata do PCB, Sofia Manzano, participou do Grito dos Excluídos no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o ato foi marcado por uma caminhada da Candelária, no centro da cidade, até o Cais do Valongo. Local de desembarque dos escravos vindos da África, o Cais do Valongo é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Soraya Thronicke (União): a candidata fez caminhada com eleitores pela manhã na cidade de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, e de tarde participou da cerimônia de reabertura do Novo Museu do Ipiranga. No início da noite, o compromisso da candidata é com a juventude, no comitê de campanha do partido. O evento foi dedicado a debater democracia e liberdade.

Os candidatos Vera Lúcia (PSTU) e Leonardo Péricles (UP) compareceram ao Grito dos Excluídos na Praça da Sé, em São Paulo. Aberto pelo Padre Júlio Lancellotti, o ato teve a distribuição de café da manhã para cerca de 5 mil moradores de rua do centro da capital paulista.

*Matéria atualizada às 16h47 para inclusão de informações sobre as agendas dos candidatos.