Felipe D'Avila defende maior abertura comercial do Brasil

O candidato do Novo à Presidência da República, Felipe D'Avila, cumpre agenda hoje (13) e amanhã (14) no Paraná em visita a representantes do comércio e da indústria de três cidades. Nesta terça-feira pela manhã, D'Avila esteve em São José dos Pinhais, onde se encontrou com os representantes da Associação Comercial e Industrial (Aciap).

“O Brasil precisa abrir sua economia para voltar a se tornar mais competitivo no mundo. Todos os países que enriqueceram, enriqueceram competindo no comércio internacional. E o melhor do Brasil, que é o agronegócio, é o único setor da economia que cresce nesse comércio internacional”, disse o presidenciável.

O candidato acrescentou que seu plano de governo prevê uma abertura gradual da economia para permitir a reindustrialização “para que a indústria brasileira tenha acesso ao melhor da tecnologia, às cadeias globais de valor e ao crédito internacional”.

No início da tarde, D'Avila conheceu o projeto Recanto da Esperança, no bairro de Uberaba, em Curitiba. Trabalhando no contraturno escolar, a organização da sociedade civil investe na formação de crianças de 700 famílias da comunidade do Icaraí, onde antes havia um alto índice de evasão escolar, além de registros de trabalho infantil.

A agenda do candidato também conta com uma visitar ao Gerar, organização sem fins lucrativos destinada a desenvolver e implementar projetos de sustentabilidade social e ambiental, uma caminhada no calçadão de Curitiba e a apresentação das propostas do plano de governo do Novo à maçonaria.