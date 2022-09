Observadores participam de palestras sobre processo eleitoral

O grupo de observadores internacionais das Eleições 2022 participou hoje (30) à tarde de um painel do seminário voltado para discussão sobre os aspectos do pleito brasileiro. Os observadores estão reunidos em Brasília e vão acompanhar a votação no domingo (2).

No último painel do dia, os observadores acompanharam uma palestra de cientistas políticos e especialistas em comunicação estratégica sobre o cenário político do país e do processo eleitoral.

A delegação também fez uma visita ao Senado, onde foram recebidos pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. No Congresso, a comitiva participou de uma palestra sobre o funcionamento do processo legislativo no Brasil.

Pela manhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia participaram do seminário.

Lewandowski destacou a “facilidade para votar, extrema simplicidade na expressão do voto”. Ele acrescentou que outra vantagem é a rapidez com que se sabe o resultado da votação. “Isso pacifica o país”, garantiu.

A ministra Cármen Lúcia discursou em seguida abordando os “desafios da democracia no mundo e na América Latina”.

A participação de observadores no pleito foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com objetivo de garantir a transparência e segurança do pleito, além de aprimorar o sistema eleitoral brasileiro.