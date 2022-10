Rio terá esquema especial de transporte e segurança nas eleições

O Rio é a maior cidade eleitoral do país, ficando atrás apenas de São Paulo, com cerca de 9 milhões de eleitores, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ).

Hoje, o transporte pelos ônibus regulares e pelo sistema de ônibus de trânsito rápido (BRT) é gratuito para todos os cariocas. Os serviços serão de graça entre 6h e 20h.

Já o serviço de metrô conta com trens extras e reforço no efetivo das equipes. O funcionamento será normal, como de praxe aos fins de semana, com transferência entre linhas na estação Estácio. O Metrô na Superfície vai operar das 7h às 22h30, segundo a concessionária MetrôRio.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Carioca também funcionará normalmente, com intervalos de 10 a 15 minutos, das 6h a meia noite. Usuários que precisarem se programar podem consultar o trajeto e próximas viagens no aplicativo VLT Carioca ou no site.

Segurança

Para garantir a segurança das eleições, a Polícia Militar vai empregar extraordinariamente cerca de 16 mil policiais para atuar no patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral.

O planejamento da Polícia Militar prevê policiamento dos 4.844 locais de votação pelos batalhões de área. O plano especial para a eleição tem início às 8h de e se estende até a noite de . Entre as atribuições dos policiais militares estão a escolta para o transporte das urnas às seções eleitorais; segurança dos locais de votação antes, durante e depois do pleito, e acompanhamento para o retorno das urnas ao TRE. Em 85 locais de votação, considerados sensíveis, o transporte das urnas será feito com a utilização dos veículos blindados da corporação.

Na Operação Segurança Presente, todas as 42 bases em 21 municípios irão funcionar com o efetivo fixo. Ao todo, mais de 500 policiais foram escalados. Cerca de 2 mil agentes da Polícia Civil estão escalados para atuar na realização de um pleito pacífico. Os agentes estarão atentos às ocorrências de crimes eleitorais, manifestações violentas, rixas, ameaças, coação de facções criminosas para boca de urna e bloqueios de vias.

De acordo com o governo do estado, quatro aeronaves irão sobrevoar o território e gerar imagens em tempo real para a central de monitoramento instalada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que, por sua vez, estará interligado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília e com o TRE. As vias expressas ão patrulhamento reforçado, com emprego de unidades especializadas.

Haverá reforço ainda na segurança das unidades prisionais, por meio de escala especial dos policiais penais. Além disso, a Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário, também com efetivo especial, vai monitorar, em tempo real, possíveis ações intra e extramuros que possam causar algum tipo de embaraço à segurança das eleições.

Forças Armadas

Como em eleições passadas, o Comando Conjunto Leste (CCj L), formado por militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira vai atuar na Garantia da Votação e Apuração (GVA 2022) no estado do Rio . Os militares deverão colaborar com a segurança e a logística das eleições.

Segundo o CCj L, aproximadamente 8 mil militares e 860 veículos, 54 blindados, 8 embarcações e 5 helicópteros das Forças Armadas estarão em condições de serem empregados em 92 municípios, 166 zonas eleitorais e 4.655 locais de votação no estado. Os números são semelhantes aos de eleições anteriores. O emprego das tropas do CCj L ocorrerá de forma cooperativa com as demais agências e órgãos de segurança pública e sob coordenação do TRE-RJ.

A pedido da Justiça eleitoral, garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), que auxiliaram (1º) no transporte das urnas eletrônicas para os locais de votação, agora irão recolher as depois de encerrada a votação. Todos os garis que vão participar desse trabalho assistiram a um vídeo-treinamento com informações e orientações sobre a forma adequada de transportar as urnas eletrônicas. Todo o serviço será realizado sob orientação de técnicos da Justiça Eleitoral e agentes da Polícia Militar.