Simone Tebet defende investimento em logística para baratear alimentos

A candidata pelo MDB à presidência da República, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira (8), em Dourados (MS), que a comida precisa chegar mais rápido e mais barata na mesa dos brasileiros. Após se reunir com lideranças políticas locais e empresários na Associação Comercial de Dourados, a presidenciável disse que para que isso aconteça a é necessária uma frente de parcerias público-privadas pra que “saia do papel todo o projeto de logística no Brasil”.

“Essa região [Grande Dourados] é das mais importantes do Brasil, ela ajuda a colocar comida mais barata na mesa do brasileiro, que é isso que queremos. Mas ela sozinha não dá conta do recado. Por isso precisa do Governo, com uma ampla frente de PPP (Parcerias-Público Privada) e um projeto de logística do Brasil com ferrovias e estradas, como a duplicação da BR-163”, disse, lembrando ainda da necessidade em dar celeridade no processo de construção da Ferroeste, que ligará Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá, no Paraná.

Saúde

Na área de saúde, Tebet lembrou o passivo deixado pela pandemia com dois anos de atraso em exames, consultas e cirurgias. “Nós vamos zerar essa fila, passando fundo a fundo aos municípios e Estados que forem executando [esses serviços]”, disse. Outra proposta defendida pela candidata foi a regionalização da saúde como alternativa para melhorar os atendimentos no país.

A emedebista prometeu que, se eleita, vai criar 400 regiões em todo o país e garantir repasses maiores para a área da saúde. “Nós vamos regionalizar a saúde pública no Brasil. O que é isso? Pegar mais ou menos 400 regiões pelo Brasil todo, regionalizar e garantir que o financiamento do governo federal venha mais forte e mais rapidamente pro estado e municípios. Dessa forma a gente otimiza, a gente pega o mesmo dinheiro e acaba fazendo mais, agilizando esse atendimento e serviço. Dourados é um polo regional, mas o município sozinho não dá conta, então precisamos trazer para esse polo, todo equipamento, infraestrutura e dinheiro para não faltar a estrutura médica”, explicou.

Nesta tarde, a candidata viaja para São Paulo onde terá agenda de campanha na cidade de Araraquara.