Sofia Manzano defende monopólio estatal sobre a exploração de riquezas

A candidata do PCB à Presidência da República, Sofia Manzano, defendeu hoje (28) o monopólio do estado sobre a exploração de riquezas minerais e da biodiversidade. A candidata propôs ainda a reestatização de todas as empresas estratégicas do país.

“[Vamos] estender o controle público a todas as empresas que representam meios de produção essenciais à vida, tais como água, energia elétrica, saúde, educação, transporte, infraestrutura, que serão geridas com controle social, com os conselhos de trabalhadores das próprias empresas”, escreveu nas redes sociais.

A candidata disse ainda que pretende implementar um polo industrial na região norte do país. “Aproveitando nossas vantagens comparativas, [vamos] construir um grande polo industrial de biotecnologia na região amazônica”, acrescentou.

Entre os compromissos da agenda de hoje, a candidata participou de sabatina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).