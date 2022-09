Sofia Manzano defende usar juros da dívida pública para combater fome

A candidata do PCB à Presidência da República, Sofia Manzano, propôs hoje (29) combater a fome no país usando os recursos atualmente destinados ao pagamento dos juros da dívida pública. Segundo a candidata, esse valor é de cerca de R$ 1,9 trilhão. Manzano defende ainda criar impostos sobre lucro e bens de luxo.

“Nós vamos nos eleger presidente da república e vamos pegar esse dinheiro que está sendo destinado ao pagamento do juros da dívida pública e vamos gastar em modificar totalmente as estruturas do país, inclusive aumentando o bolsa-família, mas não só aumentando, mudando a própria configuração do programa”, disse a candidata em live.

Sofia Manzano ainda propôs a criação de um programa de distribuição de renda e taxação de grandes fortunas. “O mais importante para a gente acabar com a fome e a miséria é promover um programa estrutural de distribuição de renda no Brasil taxando as grandes fortunas, taxando dividendos, lucro, e os bens de luxo. Carros de luxo, jatinhos, iates”, acrescentou.

A candidata fez campanha hoje no Rio de Janeiro.