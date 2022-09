Sofia Manzano diz que irá retirar Forças Armadas de estruturas civis

A candidata do PCB à presidência da República, Sofia Manzano, disse hoje (21) que, se eleita, irá retirar os membros das Forças Armadas da estrutura governamental civil do país. De acordo com ela, a função dos militares será exclusivamente a de defesa contra ameaças externas.

“Em qualquer país democrático, o papel das Forças Armadas é de defesa do país contra ataques externos. Portanto, é para este lugar que nós exigiremos, independente de estarmos no governo ou não, que as Forças Armadas se coloquem”, disse a candidata em entrevista ao portal Carta Capital.

Sofia Manzano ainda afirmou ser contrária a ações militares que envolvam a população civil, e diz que o Brasil precisa descartar a concepção que diz respeito a entender que tanto as Forças Armadas quanto a segurança pública militarizada podem combater a população civil interna.

A agenda da candidata hoje teve entrevistas à TV Gazeta de São Paulo; à Carta Capital; gravação do podcast A Deriva, e uma live sobre pessoas com deficiência.