Soraya Thronicke diz que vai construir hospital do coração da criança

A candidata do União Brasil à presidência da República, Soraya Thronicke, comprometeu-se hoje (22) a construir o primeiro hospital do coração da criança do país em São José do Rio Preto (SP). De acordo com a candidata, crianças com doenças cardíacas sofrem no país devido a falta de atendimento e tratamento.

“Nós vamos trabalhar para construir, no Brasil, um hospital de referência em cirurgia cardíacas para crianças. Vamos cuidar com amor e dedicação dos corações dos nossos pequenos, que são o futuro do país”, disse a candidata em suas redes sociais. O hospital, segundo ela, atenderá pacientes de toda América Latina.

A agenda de Soraya Thronicke previa hoje entrevistas ao programa Painel Livre da TV Vale, à TV Veja, ao podcast Genial, e visita ao Centro de Atendimento a Síndrome de Down Bem-Te-Vi, em Jundiaí (SP).