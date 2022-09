Vera diz que taxação de super ricos irá bancar piso da enfermagem

A candidata do PSTU à Presidência da República, Vera Lúcia Pereira, defendeu hoje (23) que o piso nacional da enfermagem seja bancado com a taxação dos super ricos. A candidata afirmou que, se eleita, irá implementar tributos progressivos nas grandes fortunas para custear o piso da categoria.

“Para garantir o piso nacional da enfermagem, nós defendemos atacar os lucros dos super ricos, uma taxação progressiva nas grandes fortunas, que conseguiria garantir a aplicação do piso no setor público”, destacou a candidata.

Vera afirmou ainda ser contra a participação das empresas privadas no setor da saúde. “Não podemos ceder às pressões da iniciativa privada, a saúde não é mercadoria. Por isso, defendemos a estatização de toda a rede privada de saúde”, acrescentou.

A agenda da candidata previa hoje panfletagem na Escola Adauto Bezerra, em Fortaleza; entrevistas à Rádio Super, ao jornal O Tempo (MG) e ao canal Opera Mundi; e participação em reunião com operários da construção civil e em plenária no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência Social no Estado do Ceará (Sinprece), na capital cearense.