Alagoas: Paulo Dantas e Rodrigo Cunha vão disputar 2º turno

Os candidatos Paulo Dantas (MDB) e Rodrigo Cunha (União) vão disputar o segundo turno das eleições para governador de Alagoas. Com 97,18% das urnas apuradas, Dantas está com 46,64% dos votos válidos e Cunha, com 26,57% dos votos válidos.



Atual governador do estado, eleito de forma indireta em maio, Dantas, 43 anos, é formado em administração de empresas. Deputado estadual, renunciou ao cargo para assumir o mandato-tampão como governador de Alagoas, após renúncia de Renan Filho. Também já foi prefeito de Batalha (AL) por dois mandatos consecutivos. Ronaldo Lessa (PDT), atual vice-prefeito de Maceió, será o candidato a vice.

Atual senador do estado, Cunha, 41 anos, é advogado, com pós-graduação em gestão de projetos e direito do consumidor. Foi superintendente do Procon em Alagoas. Também já foi deputado federal por um mandato, antes de ser eleito senador. Natural de Arapiraca, segunda maior cidade do estado, ele é filho de Ceci Cunha, deputada federal assassinada em 1998. A deputada estadual Jó Pereira (PSDB), 48 anos, concorre ao cargo de vice.