Carnaval paulistano tem prévia nesta sexta com desfile de blocos

A cidade de São Paulo abre seu carnaval oficial com os desfiles de pré-carnaval, já na noite desta sexta-feira (21), no sábado (22) e domingo (23). Blocos voltarão às ruas nos cinco dias do carnaval e encerram a folia nos dois dias do fim de semana pós-carnaval, em 8 e 9 de março. A SP Turis, agência municipal que organiza o evento, e a Polícia Militar estimam que 16 milhões de foliões irão festejar nas ruas paulistanas.

A programação oficial pode ser pesquisada no site oficial , onde é possível pesquisar por data, por tipo ou nome de bloco ou por bairro da cidade. Lá a prefeitura atualiza ainda sobre serviços públicos, transporte e dicas de segurança, entre outros. A ela se somam dezenas de ensaios finais dos blocos comunitários, que ser conferido nas redes sociais.

Na noite de hoje desfilam os blocos O Pinto do Visconde, no Brás, entre 18h e 21h, e o bloco Banda Bantantã Folia, no Butantã, entre 20h e 22h. Outros blocos, como o Bibitantã, de pacientes de serviços de saúde mental da zona oeste da cidade, fazem festejos mais concentrados.

No sábado, mesmo o folião mais animado não chegará nem perto de visitar todos os 99 blocos que tomam as ruas da cidade. Os blocos Urubózinho, na Freguesia do Ó, e Amor Barato, no Butantã, se concentram já às 9h da manhã. Os últimos desfiles da tarde terminam por volta das 18h, com dispersão acompanhada pela Polícia Militar.

Para quem gosta da festa noite adentro há, além dos eventos particulares, tem começo dos desfiles no Sambódromo do Anhembi, com a apresentação das escolas mirim, Liga do Amanhã, já às 18h, seguido pelas escolas do grupo de acesso II, até as 3h30. A entrada para a arquibancada é gratuita e contará com transmissão na TV Brasil.

Aos fortes, o domingo reserva 80 blocos de rua, com os tradicionais como o Acadêmicos do Baixo Augusta, que se apresenta na rua da Consolação, às 14h, homenageando o sambista Jorge Aragão. Tanto no sábado quanto no domingo, os circuitos, como do Ibirapuera, Barra Funda, Consolação e Pinheiros irão centralizar os megablocos, cada qual com seu ritmo e estilo.

Transporte e segurança

Para oferecer um serviço que atenda os foliões em seus deslocamentos para as áreas de festas, as secretarias municipal e estadual de transportes irão manter os esquemas normais de suas frotas, com veículos extras de prontidão caso haja necessidade. No transporte sobre trilhos haverá reforço de funcionários e seguranças, principalmente nas estações próximas da dispersão dos blocos.

A Secretaria de Segurança anunciou reforço de policiais militares e recomenda atenção contra furtos e que se leve poucos itens de valor, especialmente para as grandes concentrações, O órgão recomenda formar cordões de segurança e bolsos fechados. “Caso tenha seu celular furtado ou roubado, é importante registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia ou na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil de São Paulo. Para evitar maiores transtornos e curtir o Carnaval com segurança, é recomendado guardar em local seguro o número de IMEI do aparelho para solicitar o bloqueio e relatar imediatamente a ocorrência aos bancos”, informa a pasta.

A Polícia Militar terá ainda 14 tendas exclusivas para acolhimento e atendimento de mulheres vítimas de importunação sexual durante os dias de festa. Os equipamentos serão instalados nos circuitos dos megablocos.

Tempo

As temperaturas neste fim de semana devem variar entre 22 e 30 graus, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências municipal.

Para enfrentar o calor, valem as dicas consagradas: mantenha-se hidratado, evite ficar muito tempo no sol forte ou exagerar na bebida e alimentação pesada, principalmente nos horários de calor mais intenso no dia. A prefeitura terá 20 postos de atendimento perto dos blocos.

“Neste ano, vamos ter 20 postos médicos para dar suporte a todos os foliões. São verdadeiros ‘mini hospitais’, com profissionais de saúde e, principalmente, médicos que resolvam o problema dentro do posto", orientou, em nota, o secretário municipal da saúde, Luiz Carlos Zamarco.

"Teremos capacidade de resolver demandas desde as mais simples até as mais complexas, para caso esse folião tenha uma parada ou sofra um acidente ou trauma, seja atendido e seja estabilizado enquanto aguardar ser removido para um serviço de maior complexidade da rede municipal”, completou.