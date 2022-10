Bahia: com 17,59% de apuração, Jerônimo lidera com 46,67% dos votos

Com 19,56% das urnas apuradas, Jerônimo, do PT está na frente com 46,74% dos votos válidos para governador da Bahia. ACM Neto, do União Brasil, está em segundo lugar, com 43,09% dos votos válidos.

Jerônimo Rodrigues Souza, 57 anos, é ex-secretário de Educação e professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Rodrigues também já ocupou o cargo de secretário nacional do Desenvolvimento Social e assessor especial da Secretaria de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Rural. Formado em engenharia agronômica, nasceu em Aiquara (BA) e esta vai ser sua primeira disputa em uma eleição. Geraldo Júnior (MDB), 53 anos, será o vice.

Nascido em Salvador, ACM Neto, 43 anos, foi prefeito de Salvador por oito anos, entre 2013 e 2020. Também já ocupou o cargo de deputado federal. Ele é advogado, e neto do ex-governador da Bahia e senador Antônio Carlos Magalhães (1927-2007). A vice na chapa será a empreendedora Ana Coelho (Republicanos), 40 anos.