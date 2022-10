Goiás: com 13,17% de apuração, Ronaldo Caiado lidera o número de votos

A apuração dos votos começou em Goiás. Até o momento, Ronaldo Caiado, do União, está na frente com 47,84% dos votos válidos para governador do estado. Gustavo Mendanha, do Patriota, está em segundo lugar, com 26,51% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 13,17% das urnas.

O governador Ronaldo Caiado concorre à reeleição pela coligação MDB/União Brasil/Podemos/PTB/PSC PSD/ Avante/PRTB/PP/Solidariedade/PROS e PDT. O médico de 72 anos já foi deputado federal e senador. O empresário, ex-deputado estadual e vereador de Goiânia, Daniel Vilela, 38 anos, do MDB, é o candidato a vice.

Gustavo Mendanha, de 39 anos, é ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, onde foi reeleito em 2020. Concorre com a coligação Patriota, Republicanos, PMN, PMB, AGIR, DC e PROS. Mendanha também já foi vereador de Aparecida de Goiânia. O engenheiro Heuler Cruvinel, 44 anos, do Patriota, é o candidato a vice.