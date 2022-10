Haddad afirma que vai levar Rodovia Carvalho Pinto até Aparecida 

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou hoje (21) que, se eleito, irá prolongar a Rodovia Carvalho Pinto até a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. Atualmente, a rodovia, que tem início no entroncamento com a Rodovia Ayrton Senna, em Guararema (SP), chega até as proximidades da cidade de Taubaté, a cerca de 40 quilômetros de Aparecida.

“Eu incluí essa proposta em meu programa de governo depois de uma visita à região. Conversei com várias lideranças empresariais e populares que pediram esse prolongamento. Isso vai dar uma aliviada nas rodovias existentes”, disse o candidato.

Haddad disse ainda que pretende criar um trem intercidades na região do Vale do Paraíba. “O que eu quero mesmo é levar um trem de média velocidade até as regiões como a de São José dos Campos e Campinas. É uma obra que dá pra fazer em dois anos”, acrescentou.