Haddad diz que dará transparência aos contratos dos pedágios

Em visita a cidade de Ribeirão Preto (SP), o candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que, se eleito, vai dar transparência aos atuais contratos dos pedágios das rodovias paulistas. De acordo com o candidato, todos os contratos vigentes serão analisados para garantir que estão sendo devidamente cumpridos.

“A partir do ano que vem, vamos tornar públicas todas as informações referentes aos contratos assinados pela atual gestão. A população tem o direito de saber por que o governo do estado renovou ou não uma concessão”, declarou o candidato durante entrevista à EPTV.

Haddad reafirmou ainda que, se ganhar a eleição, fará a entrega do hospital regional de Franca (SP) e implantará hospitais dia na região. “Nós vamos fazer o hospital de Franca e vamos trazer hospitais dia para região, na base de uma unidade para cada 400 mil habitantes”.