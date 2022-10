Maior local de votação da capital fluminense tem manhã tranquila

Eleitores do maior local de votação da cidade do Rio de Janeiro não enfrentaram longas filas na manhã de hoje (30), segundo turno das eleições. O centro de convenções Expo Mag, no bairro da Cidade Nova, na região central, reúne 12.083 votantes.

Ao contrário do primeiro turno, em que os eleitores enfrentaram filas de mais de 30 minutos em algumas seções, desta vez as pessoas levaram pouco tempo para votar. A aposentada Creusa Evangelina Cezar, de 67 anos de idade, disse que a votação foi tranquila, “completamente diferente do primeiro turno”.

“É chegar e votar. Com um candidato só foi mais rápido. Cumpri meu dever e pretendo continuar. Os candidatos vão ter meu voto até quando eu puder andar, mesmo passando dos 70 anos”, disse Creusa.

O motorista Sérgio Ferreira, de 69 anos, também não enfrentou fila na sua seção para votar. “No primeiro turno, esperei 25 minutos e agora foram 3 minutos só. Minha seção é cheia. É importante votar para ter um futuro melhor para meus filhos, netos e vizinhos. Eu incentivo os jovens a votar”.

O município do Rio de Janeiro tem 5 milhões de eleitores, 38,8% do eleitorado fluminense, de 12,9 milhões, e 3,2% do total nacional, 156 milhões.

No estado do Rio de Janeiro, a votação é apenas para presidente da República.