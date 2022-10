Tarcísio de Freitas visita Feira do Empreendedor

O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou hoje (8), no final da manhã, a Feira do Empreendedor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No local, ele cumprimentou eleitores e conversou com expositores. A feira ocorre no SP Expo, no bairro Jabaquara, zona sul paulistana.

Pelas redes sociais, o candidato fez uma homenagem ao Dia do Nordestino. “Hoje a gente celebra o Dia do Nordestino, um povo de cultura rica, de força e alegria, que já faz parte do DNA de São Paulo. Um grande abraço a todos os nordestinos, em especial para a minha esposa Cris, filha do nordeste!” escreveu. A esposa de Tarcísio é do Rio Grande do Norte.

À tarde, está prevista na agenda do candidato entrevista ao canal “Talk Churras”, com Paulo Mathias, a partir das 13h30, também na capital paulista. A assessoria de imprensa, no entanto, não confirmou o compromisso.