TRE do Rio de Janeiro faz teste de integridade das urnas

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Elton Leme, abriu a programação da eleição no estado com o teste de integridade das urnas. A cerimônia no plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) começou às 7h30.

De acordo com o TRE-RJ, o teste é feito por meio da zerésima, documento que comprova que não há votos computados na urna.

Ao todo, foram 27 urnas encaminhadas e trazidas das zonas eleitorais sorteavas ontem. Conforme o TRE-RJ, elas iriam servir para a votação real, mas foram destinadas ao teste para comprovar que as condições de uso “são perfeitamente hígidas e corretas”. O processo é concluído com a coincidência entre os votos digitados e o boletim emitido no final, demonstrando “que a urna é perfeitamente fiel na declaração dos votos digitados e na emissão do resultado”.