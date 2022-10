Visita de Tarcísio de Freitas a Paraisópolis é suspensa após tiroteio

A agenda do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas na comunidade de Paraisópolis, na capital paulista, precisou ser interrompida na manhã de hoje (17) após um tiroteio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a equipe do candidato, jornalistas e fotógrafos se protegendo no chão de um prédio, enquanto se ouvem muitos tiros. Ainda não se sabe a origem dos tiros, contra quem foram disparados ou a motivação.

Nas redes sociais, o candidato informou que estão todos bem. “Durante visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos”, escreveu. “Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente, com atuação brilhante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação”, afirmou.

A Agência Brasil procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e tem buscado informações também com a Polícia Militar, mas até o momento não obteve resposta.

Em nota, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que conversou com a equipe de Tarcísio e que foi informado de que estão todos bem. “A Polícia Militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido”, acrescentou.