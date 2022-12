Chefes de Funai e Sesai serão indígenas, diz Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (29) que nomeará indígenas para comandar a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), depois de ter nomeado uma indígena, a deputada eleita Sônia Guajajara (PSol-SP), como titular do novo Ministério dos Povos Indígenas.

“Eles [indígenas] estão mais do que preparados para trabalhar nos seus problemas e resolver seus problemas”, afirmou Lula durante o anúncio dos últimos nomes de seu gabinete ministerial, em Brasília, nesta quinta-feira (29).

Lula se disse “feliz” por ter nomeado a primeira ministra indígena da história brasileira. “Eu falei com a Sônia Guajajara que é uma experiência nova, que todos nós temos que trabalhar para ajudar”, acrescentou o presidente eleito.

Ele afirmou ainda que nomeará mulheres para presidir os dois principais bancos públicos do país – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. “O Banco do Brasil tem 200 anos e nunca se pensou nem de perto em ter uma mulher na presidência, e a gente vai provar que uma mulher pode ser muito melhor do que muitos presidentes homens”, disse Lula.

O presidente eleito afirmou que vai defender a aprovação de uma lei para acabar com a disparidade de salários entre homens e mulheres que ocupem os mesmos cargos em empresas.