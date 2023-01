Lula e Janja chegam para coquetel no Itamaraty

O presidente recém-empossado Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, chegaram às 21h no Palácio Itamaraty para a última etapa do protocolo oficial de posse, um coquetel com autoridades estrangeiras e outros convidados do casal presidencial. Eles foram recepcionados pelo novo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Em rápida troca de palavras com jornalistas, Lula disse que não pretenderá mais restringir o espaço da imprensa na área externa do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. “Não vai ter mais cercadinho”, disse o presidente, referindo-se ao alambrado que permaneceu no local durante toda o governo de Jair Bolsonaro.

Houve atraso de cerca de uma hora e meia na chegada de Lula em relação ao cronograma oficial, e algumas autoridades estrangeiras decidiram não aguardar a chegada do mandatário brasileiro. Foi o caso do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse ter uma reunião bilateral com Lula às 12h de amanhã (2).

A primeira-dama chegou ao coquetel com um vestido longo de tom azulado, roupa diferente do blazer e calça, desenhados pela estilista Helô Rocha, utilizado por ela durante as etapas anteriores da posse, no Congresso e no Palácio do Planalto.

Além dos 18 chefes de Estados que vieram à Brasília participar da cerimônia oficial de posse, convidados como o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também compareceram ao coquetel. O ministro, que também integra o Supremo Tribunal Federal (STF) foi aplaudido ao chegar.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e a segunda dama, Lu Alckmin, também participam do coquetel no Itamaraty. Não estão previstos pronunciamentos ou entrevistas.

No cardápio do coquetel, constam quitutes brasileiros como bolinho de feijoada, acarajé e pudim de tapioca. Outros pratos são mojica de mandioca, churros de tapioca com vatapá, arroz carreteiro com ovo e PANCs e bolinho de piracuí. Entre os chefes que participaram da elaboração do cardápio estão Nara Amaral, Kalymaracaya Nogueira, Morena Leite, Paulo Machado e Saulo Jennings.