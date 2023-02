Lula visita obras de duplicação da BR-101 em Sergipe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou (15) as obras de duplicação da BR-101, em Maruim, Sergipe. A obra, que estava paralisada, foi retomada em janeiro a partir de recursos viabilizados pela PEC da Transição. A medida ampliou em R$ 18,8 bilhões o orçamento do Ministério dos Transportes para intensificar obras em rodovias e ferrovias do país.

Durante seu discurso, Lula agradeceu a deputados e senadores que votaram a favor da proposta e permitiram a retomada de obras. “A aprovação da PEC é a razão pela qual estou aqui dizendo para vocês: o Brasil voltou a funcionar, o Brasil voltou a trabalhar. Vou precisar de todos deputados para fazer as mudanças que precisamos para o país”, disse.

"Daqui da cidade de Maruim, eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas no país nos últimos seis anos, essas obras vão voltar a funcionar, porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, renda, consumo, gerar educação, melhoria da qualidade de vida das pessoas”, completou Lula.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, explicou que o objetivo é entregar todos os trechos de obras da BR-101, que é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste, até o fim do governo Lula. Segundo ele, a visita de Lula a essa obra simboliza a retomada de mais de 100 obras rodoviárias, de mesma proporção, no país.

“Temos 453 contratos no Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes], no Ministério dos Transportes, que estavam ou paralisados ou recebendo menos recursos do que a necessidade que as obras tinham para andar no ritmo que as pessoas esperam”, disse Renan Filho.

Após visita ao canteiro de obras e cerimônia alusiva à visita, Lula participou de reunião-almoço com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e a bancada do estado no Congresso Nacional. A previsão é que a comitiva retorne a Brasília no fim da tarde.