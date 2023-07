Ministra do Turismo permanece no governo, diz Paulo Pimenta

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, seguirá no cargo, informou nesta quinta-feira (6) o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. A informação foi dada após uma reunião entre a ministra e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

"Vamos concluir esse debate das questões que estão no Congresso esta semana e retomar essa discussão sobre composição e eventuais mudanças que possam ocorrer dentro do governo na semana que vem. A ministra permanece à disposição do governo desempenhando a sua função e permanecerá enquanto o presidente entender. Não haverá nenhuma mudança no decorrer dessa semana", afirmou Paulo Pimenta a jornalistas.

No mês passado, a direção nacional do partido União Brasil queria reavaliar as indicações da legenda para cargos do primeiro escalão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O União Brasil, partido com uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados (59 parlamentares), indicou, durante o processo de montagem do governo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que está de saída da legenda, em meio a divergências internas. A indicação do partido para a sucessão no Ministério do Turismo é o deputado Celso Sabino, do Pará.

Além de Daniela, o partido indicou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, próximo ao senador Davi Alcolumbre (União-AP), e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que veio da base do partido na Câmara.