Nova Mesa Diretora do Senado é eleita por aclamação

Candidatos de chapa única vão formar nova Mesa no biênio 2025-2026

Após eleger o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a presidência da Casa, o Senado elegeu, por aclamação, os candidatos da chapa única para a Mesa Diretora no biênio 2025-2026. Confira, a seguir, a lista de senadores.

- Primeira-Vice-Presidência: Eduardo Gomes (PL-TO)

- Segunda-Vice-Presidência: Humberto Costa (PT-PE)

- Primeira-Secretaria: Daniella Ribeiro (PSD-PB)

- Segunda-Secretaria: Confúcio Moura (MDB-RO)

- Terceira-Secretaria: Ana Paula Lobato (PDT-MA)

- Quarta-Secretaria: Laércio Oliveira (PP-SE)

Durante a reunião preparatória, também foram definidos os senadores suplentes.

- Chico Rodrigues (PSB-RR)

- Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

- Styvenson Valentim (PSDB-RN)

- Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Abertura do ano legislativo

No encerramento da reunião preparatória, Alcolumbre convocou, para a próxima segunda-feira (3), às 16h, sessão solene do Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados, para inaugurar a terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura.

O novo presidente do Senado também informou que as indicações para lideranças partidárias devem ser feitas na retomada dos trabalhos da Casa.

*Com informações da Agência Senado