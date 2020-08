Aulas presenciais no RJ podem acontecer a partir de 14 de setembro

As escolas particulares em todo o estado do Rio de Janeiro podem retomar as aulas no dia 14 de setembro e as escolas públicas no dia 5 de outubro. A medida consta do decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, nessa quarta-feira(19).

O decreto diz que a autorização para o retorno das aulas vale apenas para regiões que permaneçam em baixo risco de contaminação pela Covid-19 por, no mínimo, duas semanas seguidas antes da data prevista para a abertura.

E a partir desta quinta-feira(20), também estão autorizados o funcionamento e a reabertura de estabelecimentos culturais para as regiões da Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea, Metropolitana I e Metropolitana II (que inclui os municípios do Rio, Baixada Fluminense, São Gonçalo e Niterói), Noroeste, Norte e Serrana, que apresentam bandeira amarela.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador Wilson Witzel; a secretária extraordinária de Covid, Flávia Barboza; e o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, explicaram que o cenário epidemiológico do Estado favorece o retorno às aulas. Segundo Flávia Barbosa, a flexibilização está amparada em dados técnicos.

"O cenário epidemiológico atual é bastante favorável. O Estado do Rio de Janeiro, como todo, encontra-se de baixo risco..."

O secretário Pedro Fernandes disse que, nas escolas particulares, as salas devem ser ocupadas com apenas 1/3 dos alunos. Já, nas escolas públicas, os profissionais de Educação que estiverem no grupo de risco para a Covid-19 devem continuar fazendo o trabalho remoto.

Para o diretor do Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro, Frederico Venturine, os estabelecimentos estão preparados para o retorno e vão seguir todos os protocolos e regras de ouro definidas em conjunto com as autoridades de saúde.

Mas, o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares do Rio de Janeiro informou que o governo não apresentou os dados que garantam a curva decrescente da epidemia. A categoria mantém a decisão de não retornar as atividades presenciais, tomada em assembleia virtual no início deste mês.