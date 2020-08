Governo do Rio Grande do Sul suspende retomada das aulas presenciais

O retorno presencial às aulas no Rio Grande do Sul, que estava previsto para a próxima semana, foi novamente suspenso.

Segundo o governador do estado, Eduardo leite, estão sendo feitas articulações em vários setores para que as escolas voltem a funcionar.

Leite disse ainda que na próxima semana, deve se reunir com prefeitos, Tribunal de Contas e Ministério Público para estudar datas de retorno, de acordo com as etapas de ensino.

Sonora: "A gente vai acompanhar a primeira etapa retorna, espera, analisa. Mesmo assim, os retornos deverão ser feitos com protocolos, cuidados específicos"

Ainda de acordo com Eduardo Leite, não é possível mais pensar em escolas no modelo antigo, com aglomerações na hora da entrada ou saída e nos recreios.

Sonora: "Nós estamos propondo redução das turmas, redução dos horários de aulas, recreios intercalados. Vamos buscar permitir que haja esse retorno de contato aluno professor presencialmente em sistema híbrido - cm ensino remoto e participação presencial como forma de acompanhamento do professor da evolução dos seus alunos"

No Rio Grande do Sul as aulas estão em esquema remoto desde junho.

Nesta -feira (27) o governo anunciou uma parceria com a Assembleia Legislativa estadual, com investimento da ordem de R$8,5 milhões para patrocinar internet e garantir o acesso de estudantes e educadores às aulas remotas em todo o estado.

A ação vai atender 820 mil alunos e os mais de 60 mil professores da Rede Estadual.