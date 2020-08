Leilão define empresas que vão modernizar iluminação pública

Um milhão e 400 mil pessoas residentes em Aracaju, Sergipe, em Feira de Santana, na Bahia e em Franco da Rocha, em São Paulo serão beneficiadas pelo novo sistema de iluminação.

Três consórcios foram os vencedores, dentre 34 propostas inscritas, e vão prestar serviços com o objetivo de desenvolver, modernizar, expandir e promover a eficiência energética, além de operar e realizar manutenção nas redes locais pelos próximos 13 anos.

Os projetos foram desenvolvidos e acompanhados pela Caixa Econômica Federal. O leilão foi realizado nesta sexta-feira (14), e vencido pelos consórcios Luz Franco da Rocha, Conecta Aracaju e Conecta Feira.

Esses municípios são os primeiros do país a concederem esses serviços com o apoio do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas, criado pelo Governo Federal e administrado pela Caixa.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o resultado foi excelente e comprova a eficiência do banco na estruturação deste modelo de contratação.