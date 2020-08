Dario Messer é condenado a 13 anos e 4 meses de prisão

O doleiro Dario Messer foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão e ao pagamento de multa no valor aproximado de R$ 2,1 milhões. A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre Libonati de Abreu, da 2ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros e investigado na Operação Lava Jato, foi condenado por ocultar e dissimular a origem e a movimentação e propriedade de recursos em dólar no exterior. A sentença afirma que esses valores foram depositados em decorrência de vendas por fora de pedras preciosas e semipreciosas. Além disso, a condenação cita o mesmo crime de ocultação de recursos em reais depositados no Brasil em favor de quatro garimpeiros.

No último dia 12, Messer já havia feito um acordo de devolução de quase R$ 1 bilhão à Justiça. Apesar de estar em prisão domiciliar por ser do grupo de risco à covid-19, o juiz Alexandre Libonati reiterou a necessidade do doleiro permanecer em regime fechado, em unidade prisional, tão logo passe a pandemia de covid-19. A sentença afirma que não houve mudanças no quadro que motivou a prisão preventiva de Dario Messer e destaca que ele tem condições financeiras, cidadania paraguaia, esteve foragido por meses e quando preso portava documento falso. Messer foi preso em julho de 2019, em uma casa em São Paulo, após ficar escondido desde maio de 2018.

A defesa de Messer se pronunciou em nota dizendo que ele firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal e que a sentença expressa nos autos da Operação Marakata, deflagrada em 2018, se embasou, dentre outras provas, no depoimento prestado por Dario, e comprovam a eficácia e relevância dos dados apresentados pelo colaborador. A defesa disse ainda que Dario Messer permanece à disposição da Justiça e colaborando com as autoridades brasileiras.