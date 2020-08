Inaugurada a termelétrica de Porto de Sergipe I

O presidente Jair Bolsonaro esteve em Barra dos Coqueiros, município sergipano, para inaugurar a maior termelétrica da América Latina. A usina Porto de Sergipe I tem capacidade para oferecer até 15% da energia que o Nordeste precisa e teve Investimentos de R$ 5 bilhões.

O ministro de Minas e Energia, Bento de Albuquerque, participou do evento. Em discurso, ele comemorou a inauguração da indústria e destacou que ela será capaz de abaixar os curtos de energia para o consumidor.

Bolsonaro desembarcou em Sergipe exclusivamente para esse evento. No pronunciamento, o presidente destacou a importância de manter a confiança no mercado para atrair investimentos, principalmente externos, e disse ter a certeza que todo o potencial do país pode ser explorado em favor do povo brasileiro.

Além desse compromisso, Bolsonaro manteve agendas marcadas para o período da tarde, todas em Brasília.