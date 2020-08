TSE amplia horário de votação nas eleições municipais em novembro

O horário de votação nas eleições municipais em novembro será ampliado. Terá uma hora a mais: das sete da manhã às cinco da tarde. A ideia é garantir a segurança tanto de eleitores quanto de mesários em tempos de pandemia. Com o horário maior, a expectativa é de que o eleitor fique mais tranquilo e a probabilidade de formação de grandes filas seja reduzida.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, disse que a decisão foi tomada depois de ouvir técnicos e especialistas em estatística, além de uma consultoria sanitária. Quem tem mais de 60 anos, portanto, faz parte do grupo de risco, terá horário preferencial de votação: das sete às dez da manhã.

A extensão do horário para depois das cinco não foi possível, segundo o presidente do TSE, por questões de segurança. É que em várias partes do país, há problemas de transporte e de violência após esse horário.

Ele ainda ressaltou que diversas empresas irão doar equipamentos para que os mesários possam trabalhar, atendendo as pessoas durante a votação, sem correr riscos.

O ministro Barroso ainda pediu que, mesmo com o estado de calamidade, as pessoas possam exercer o direito ao voto, claro que com todos os cuidados necessários. Lembrando que a data das eleições este ano já foi alteradas por conta da pandemia. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo, onde houver, no dia 29 de novembro.