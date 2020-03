Bahia registra primeiro caso do novo coronavírus

O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (Sesab) confirmaram, na manhã desta sexta-feira (6), o primeiro caso importado do novo coronavírus (Covid-19) no estado.

Trata-se de uma mulher, de 34 anos, que mora em Feira de Santana e retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma.

A paciente encontra-se em casa, na cidade de Feira de Santana, assintomática, com orientação de permanecer em isolamento. O monitoramento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com a vigilância municipal de Feira de Santana.

Exame

O primeiro atendimento e as amostras foram coletadas em um hospital particular da capital baiana, sendo enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O resultado laboratorial confirmando o diagnóstico foi concluído hoje.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, medidas de contenção para evitar mais contaminações estão sendo tomadas.

“Trata-se de um caso importado. A paciente contaminou-se na Europa e veio manifestar os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. Isso é diferente de haver uma contaminação interna no estado e, portanto, todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas pela vigilância estadual, municipal e Núcleo Regional de Saúde Leste”, afirma o secretário.

Balanço no país

Com a confirmação do caso na Bahia, o país soma agora nove casos de Covid-19, sendo seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo, além do caso confirmado em Feira de Santana.

Além disso, existe um caso confirmado no Distrito Federal, após exame feito por um laboratório particular. O ministério ainda aguarda a contraprova, realizada por uma instituição credenciada pelo Ministério da Saúde para realizar o exame, para confirmar oficialmente. Trata-se de uma mulher, de 53 anos, que viajou pela Inglaterra e Suíça.