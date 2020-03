Butantan suspende visita a museus por causa do coronavírus

O Instituto Butantan, maior centro de pesquisas biomédicas do mundo e principal produtor de imunobiológicos do Brasil, anunciou o fechamento temporário de três dos seus quatro museus, o Biológico, o Histórico e o de Microbiologia, como medida de prevenção contra o novo coronavírus. A visitação aos três museus fica interrompida por tempo indeterminadoa partir deste sábado (14).

Pelo mesmo motivo, a biblioteca da instituição também teve as atividades suspensas.

Em nota, o Instituto Butantan destacou que, com a decisão, atende a uma orientação do governo estadual de São Paulo para que as pessoas evitem aglomerações.

O parque do Butantan, que tem área de 750 mil metros quadrados de vegetação e fauna próprias da Mata Atlântica, no entanto, permanecerá funcionando normalmente. O local está aberto ao público todos os dias da semana, das 7h às 18h, e a entrada é gratuita.