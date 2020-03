Coronavírus: Alerj só terá uma sessão em plenário por semana

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu (17) realizar apenas uma sessão deliberativa por semana em plenário. A decisão foi tomada devido à pandemia de coronavírus (Covid-19). De acordo com a Alerj, as sessões serão realizadas às quartas-feiras, a partir da próxima semana.

Além disso, os parlamentares que não quiserem ou não puderem comparecer poderão participar das sessões de forma remota.

A reunião que estava prevista para amanhã (19) foi antecipada para (18). Entre as pautas a serem votadas estão projetos voltados para o coronavírus e seus efeitos na economia do país.

A Alerj já havia, desde a semana passada, suspendido reuniões e audiências públicas de comissões e restringido o acesso de visitantes às dependências da assembleia. Os servidores considerados de grupos de risco para o Covid-19, como idosos e gestantes, foram dispensados do trabalho. Na área administrativa, o número de funcionários trabalhando presencialmente foi reduzido ao máximo, com os demais atuando em regime remoto.