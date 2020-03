Coronavírus: Unicamp suspende atividades a partir de amanhã

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) informou hoje (12) que todas as atividades dos campi da instituição estarão suspensas de amanhã (13) até o dia 29 de março. Também ficam canceladas as viagens de docentes e funcionários da universidade e a recepção de visitantes. A decisão foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus.

Durante o período, as unidades exercerão apenas atividades essenciais. Quem irá definir quais funções se encaixam nessa classificação será um comitê de crise criado pela reitoria.

Em nota, a reitoria da Unicamp explica que cada órgão da instituição deverá definir um plano de contingência e encaminhá-lo ao comitê, ainda hoje. Em breve, deverá ser divulgado outro comunicado, que detalhará o funcionamento dos serviços de saúde prestados por estudantes e profissionais da Unicamp em diversos locais, como o Hospital de Clínicas e o Hospital Estadual Sumaré.

A reitoria encerra a mensagem destacando que "novos comunicados sobre ações e medidas relacionadas à pandemia serão divulgados oportunamente". A orientação é que a comunidade acadêmica acompanhe os anúncios pelo site oficial da Unicamp e pelos perfis que a instituição mantém nas redes sociais.