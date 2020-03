Governo de São Paulo suspende eventos esportivos

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo suspendeu os eventos estaduais com público superior a 500 pessoas. O calendário de competições do estado também está suspenso por tempo indeterminado, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os eventos culturais já foram suspensos pelo governo, e museus, bibliotecas, teatros e centros culturais do estado ficarão fechados por até 30 dias. O governador João Doria recomendou ainda que o setor privado de entretenimento mantenha os estabelecimentos fechados por até 30 dias.

Ainda segundo as medidas para intensificar o enfrentamento ao Covid-19, anunciadas na noite de ontem (15), a partir de amanhã (17) todos os funcionários públicos estaduais com mais de 60 anos, excetuando os que trabalham nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa. Os 153 Centros de Convivência do Idoso ficarão fechados por 60 dias.

“Essas são as novas medidas, o que não significa que novas decisões não venham a ser tomadas nos próximos dias, de acordo com o acompanhamento do Centro de Contingência do Estado de São Paulo”, disse Doria.

Itaú Cultural

O Itaú Cultural informou que a partir desta manhã sua sede na Avenida Paulista estará fechada ao público por tempo indeterminado. “Neste período de suspensão de atividades, o Itaú Cultural vai ampliar a produção de conteúdos para diversos públicos, como podcasts, cursos de EAD e vídeos, no site e redes sociais da instituição e na Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras”, disse por meio de nota.

Festival de cinema

Com base nas determinações sanitárias e restrições às reuniões públicas do governo paulista, a direção, patrocinadores e parceiros do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários decidiu realizar a 25ª edição em duas etapas: uma, digital, no fim de março e início de abril (período originalmente agendado), e outra, presencial, em datas ainda a serem especificadas de setembro próximo.

“A equipe do festival já desenvolve esse novo formato em parceria com seus patrocinadores e parceiros e em consulta com os convidados e os produtores dos documentários selecionados. Nos próximos dias maiores detalhes serão anunciados por nossas redes sociais e pelo site do festival informaram os organizadores”, informou a equipe do festival.