Governo do DF restringe atendimento presencial nas agências bancárias

Para evitar a concentração de pessoas, está proibido o atendimento presencial nas agências bancárias no Distrito Federal.

A medida consta do Decreto nº 40.537, assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado edição extra do Diário Oficial do DF de -feira (18).

De acordo com o documento, não são alcançados pela proibição apenas as pessoas com doenças graves e os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, o DF tem 34 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Desses, cinco são de transmissão local, quando houve contato com algum viajante infectado.