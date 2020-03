Instituto Federal do Rio Grande do Sul suspende aulas até dia 21

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) suspende, a partir de segunda-feira (16), as aulas em seus 17 campi. Segundo nota divulgada nesta sexta-feira (13) pela instituição, o objetivo da medida é garantir a saúde e a integridade dos estudantes e servidores ante o aumento da incidência do coronavírus (Covid-19) no país.

A suspensão das atividades vai até o dia 21 deste mês.

“As atividades administrativas presenciais (nos campi e na reitoria) também estão suspensas, mas garantindo a manutenção daquelas necessárias para assegurar a preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos”, diz a nota.

A medida é similar àquela tomada por instituições de ensino superior como a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) determinou, nesta semana, que alunos e funcionários que estiveram no exterior cumpram período de quarentena.