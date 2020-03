UnB suspende atividades por causa do novo coronavírus

A Universidade de Brasília (UnB) decidiu suspender, por cinco dias, as atividades acadêmicas presenciais como aulas, palestras, seminários e colações de grau por causa da pandemia de Covid-19. A medida foi tomada por causa do Decreto 40.509 do governo do Distrito Federal (DF), que suspendeu aulas nas redes pública e privada do DF e restringiu outras aglomerações para conter o vírus.

“Embora classifique a medida do GDF como precipitada, diante do que orientam as autoridades de saúde, o Comitê reconheceu os outros impactos decorrentes do decreto para a sociedade do Distrito Federal, docentes, técnicos e estudantes, principalmente os que têm filhos pequenos”, diz a nota da UnB.

Segundo a universidade, o calendário acadêmico não foi suspenso e as atividades presenciais serão substituídas por exercícios domiciliares. As atividades administrativas da universidade também foram suspensas e os funcionários vão trabalhar remotamente. “A UnB continuará acompanhando os desdobramentos da pandemia de coronavírus e manterá a comunidade informada”, finaliza a reitora Márcia Abrahão Moura, que assina a nota.

Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) informou hoje que todas as atividades dos campi da instituição estarão suspensas de amanhã (13) até o dia 29 de março. Também ficam canceladas as viagens de docentes e de funcionários da universidade e a recepção de visitantes. A decisão também foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus.

Durante o período, as unidades só exercerão atividades essenciais. Quem irá definir quais funções se encaixam nessa classificação será um comitê de crise criado pela reitoria.

Em nota, a reitoria da Unicamp explica que cada órgão da instituição deverá definir um plano de contingência e encaminhá-lo ao comitê ainda hoje. Em breve, deverá ser divulgado outro comunicado, que detalhará o funcionamento dos serviços de saúde prestados por estudantes e profissionais da Unicamp em diversos locais, como o Hospital de Clínicas e o Hospital Estadual Sumaré.

A reitoria encerra a mensagem destacando que "novos comunicados sobre ações e medidas relacionadas à pandemia serão divulgados oportunamente". A orientação é que a comunidade acadêmica acompanhe os anúncios pelo site oficial da Unicamp e pelos perfis que a instituição mantém nas redes sociais.