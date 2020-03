Panamá registra primeiro caso de coronavírus

O Ministério da Saúde do Panamá confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19). A paciente é uma mulher de 40 anos de idade, que regressou da Espanha no domingo (8), sem sintomas. Ontem (9), com febre e tosse, ela se dirigiu a um hospital público da capital panamenha, onde o resultado deu positivo para a doença. Ela está em quarentena em sua casa, junto com dois familiares, também em observação.

A ministra da Saúde do Panamá, Rosario Turner, disse que a mulher não passou por controles médicos no aeroporto, pois a Espanha não está na lista de países de risco. O Panamá considera como países de risco a China, a Coreia do Sul, a Itália e o Irã.

Assim como em outros países, agora as autoridades buscam localizar as pessoas que tiveram contato com a infectada, tanto no avião quanto no aeroporto, para mantê-las informadas e em quarentena.

Costa Rica

Na Costa Rica, o número de infectados subiu para 13 hoje (10). Dos quatro novos casos, dois são crianças que tiveram contato com um dos primeiros contagiados. Em relação aos outros dois casos, um se trata de uma mulher norte-americana, que vive na Costa Rica, mas esteve em viagem aos Estados Unidos recentemente; e o outro é um homem cujo local de contaminação ainda está sendo investigado.

O Ministério da Saúde da Costa Rica informou que todos os infectados estão em isolamento e observação. Há ainda 11 casos suspeitos da doença aguardando resultados de exames para confirmação.

Outros países

No Paraguai, hoje (10) foi confirmado o segundo caso da doença. É um homem de 83 anos de idade, que entrou no país proveniente da Argentina.

A Argentina, por sua vez, confirmou cinco novos casos, totalizando 17 pessoas infectadas. O Chile tem 13 casos confirmados. O Brasil tem 31.

Os países da América Latina com casos confirmados são Brasil, Argentina, Paraguai, Equador, México, República Dominicana, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica e Panamá.