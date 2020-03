Petrobras doa 20 mil itens de segurança e higiene a hospital da UFRJ

A Petrobras anunciou hoje (24) a doação de cerca de 20 mil equipamentos de segurança e produtos de higiene para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que pertencem ao estoque do Centro de Pesquisas da companhia (Cenpes).

Os materiais englobam luvas de laboratório, óculos de segurança, máscaras purificadoras de ar, frascos, álcool e detergente e serão utilizados no atendimento de pacientes com coronavírus e também na proteção das equipes de saúde, informou a companhia, por meio de sua assessoria de imprensa..

O Hospital Universitário da UFRJ foi escolhido para receber a doação pela proximidade geográfica com o Cenpes e por conta das restrições de mobilidade na cidade. Os dois estabelecimentos estão localizados na Ilha do Fundão, zona norte do Rio de Janeiro, o que facilita o transporte e a entrega dos equipamentos, disse a Petrobras.

Ontem (23), a empresa anunciou que vai doar ao Sistema Único de Saúde (SUS) 600 mil testes para diagnóstico de covid-19. Desse total, 400 mil serão entregues ao Ministério da Saúde e 200 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A Petrobras comunicou que está estudando outras iniciativas em parceria com universidades, empresas e organizações sociais, para ajudar no combate ao novo coronavírus.