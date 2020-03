Rede privada recomenda agendamento para vacinação de idosos

Entidades ligadas a hospitais e clínicas privados de São Paulo divulgaram alerta à população idosa e aos serviços de saúde para que a aplicação da vacina contra a gripe em clínicas particulares seja agendado previamente, a fim de evitar aglomerações e contaminação nas filas.

“As entidades decidiram fazer esse alerta porque já existe aumento da demanda pela vacina de gripe em clínicas de São Paulo. Algumas, inclusive, já esgotaram a venda do primeiro lote da nova vacina contra gripe. Mesmo não tendo efeito contra o novo voronavírus (Covid-19), quem procura acredita que poderá ficar mais protegido caso seja infectado com o vírus”, destacaram as entidades em nota.

O alerta está sendo feito pela Federação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e Demais Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (Fehoesp) e pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Demais Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (Sindhosp).

“Se existe uma campanha nacional de quarentena, de isolamento social, precisamos criar uma logística eficiente para que a população idosa não fique em filas ou em aglomerações nos centros de vacinação”, ressaltou presidente da Fehoesp, o médico Yussif Ali Mere Jr.

De acordo com as entidades, as duas vacinas mais procuradas são a Pneumo-13 (contra doenças pneumocócicas, como a pneumonia) e a Influenza (contra a gripe).

Na rede pública, a vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira.