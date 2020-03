São Paulo registra 113 mortes pelo novo coronavírus

São Paulo registrou entre ontem e hoje (30) mais 15 mortes relacionadas ao novo coronavírus. Com isso, subiu para 113 o total de óbitos no estado desde que a pandemia chegou ao país.

Todas essas vítimas de hoje foram atendidas em hospitais da rede privada. Entre elas está um homem de 41 anos, morador de Osasco e que tinha comorbidades. Também foi registrada a morte de um jovem de 31 anos, da capital paulista, igualmente com problemas de saúde que agravaram a situação. Os demais são da capital, sendo oito mulheres (com idades igual ou acima de 77 anos) e cinco homens (com idades acima dos 60 anos).

Além da capital e de Osasco, o estado já teve registro de mortes em outras sete cidades: Vargem Grande Paulista, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Taboão da Serra, Embu das Artes, Sorocaba e Ribeirão Preto.

Segundo a secretaria, há 1.517 casos confirmados para novo coronavírus no estado até este momento.

Em todo o Brasil, o número de mortes em razão do novo coronavírus subiu de 136 para 159 entre ontem e hoje. Um aumento de 16% entre a última atualização e a divulgada há pouco pelo Ministério da Saúde.