São Paulo tem seis pacientes confirmados com novo coronavírus

Os seis pacientes de São Paulo que tiveram diagnóstico positivo para o novo coronavírus estão bem e em isolamento domiciliar, informou hoje (5) a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

Dos seis casos, quatro foram adquiridos fora do país e um é assintomático - mas foi confirmado pelo Ministério da Saúde por apresentar elementos como o resultado positivo do exame, infecção provável na Itália e possibilidade de estar em período de incubação do vírus. Já os outros dois casos são de pessoas que foram infectadas por contato com um viajante que teve a confirmação para o coronavírus.

Até hoje (5), São Paulo registrou 182 casos suspeitos para coronavírus, com 159 descartados. Segundo a secretaria, considera-se caso suspeito:

- Paciente que viajou a uma área com transmissão local, apresenta febre e pelo menos um sintoma respiratório;

- Paciente que teve contato próximo com um caso suspeito ou confirmado para Covid-19 nos últimos 14 dias, e apresenta algum sintoma como febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal e coriza, por exemplo.

