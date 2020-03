Secretaria confirma quinta morte por coronavírus em São Paulo

A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou hoje (19) a quinta morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no estado de São Paulo. Trata-se de um homem de 77 anos, com comorbidade, e que morava na capital.

A morte, registrada pela Prevent Sênior, ocorreu no Hospital Sancta Maggiore, unidade Paraíso, que concentra os atendimentos de pacientes com o novo coronavírus dessa rede hospitalar. Todas as cinco mortes foram registradas na capital. Todos eles tinham mais de 60 anos.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, 33 pacientes estão internados em estado grave na UTI do Hospital Sancta Maggiori, sendo que 12 deles deram positivo para o novo coronavirus. Outras 90 pessoas também estão sendo atendidas pelo hospital, em apartamentos. Testes comprovaram que 16 delas estão infectadas com o novo coronavírus.

A Secretaria de Saúde informou que, até o momento, São Paulo tem 286 casos confirmados para o novo coronavírus, sendo que quatro são pessoas que moram em outros estados e dois são turistas estrangeiros. A capital registra a maior parte dos casos: 259. Há ainda 7.669 casos suspeitos em investigação em todo o estado.

Em todo o país, o Ministério da Saúde registrou 621 confirmações da doença e seis mortes.