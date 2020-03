São Paulo libera circulação de veículos de carga em período integral

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, liberou, a partir de hoje (19), a circulação de veículos de carga em período integral. A medida é válida por tempo indeterminado e visa a assegurar o abastecimento de alimentos e demais produtos aos habitantes da capital.

Em nota, a prefeitura informou que a autorização se estende a caminhões do segmento de feiras livres que transportam produtos alimentares perecíveis ou materiais imunológicos, vacinas e kits de sorologia; e também Veículos Urbanos de Carga (VUCs), que têm dimensões menores e podem transitar onde há restrições quanto ao trânsito de caminhões de grande porte. Com isso, os veículos que já têm permissão especial do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) para desempenhar essas atividades poderão trafegar livremente pela cidade.

A prefeitura informou ainda que, para os demais veículos, continuam valendo normalmente as regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e do rodízio para os demais veículos pesados. As limitações impostas pela Zona Azul, pela Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) e a restrição de circulação de veículos de passeio em faixas e corredores exclusivos de ônibus também continuam sendo aplicadas.