Sesc SP coloca estruturas físicas à disposição do estado

A administração regional de São Paulo do Serviço Social do Comércio (Sesc SP) colocou a estrutura física de suas 43 unidades à disposição do poder público para servir como locais de atendimento a pacientes com a covid-19. A doença já causou a morte de 40 pessoas no estado.

A disponibilização das instalações foi apresentada pelo Sesc SP às autoridades no último final de semana e divulgada nesta terça-feira (24). A rede paulista da instituição está presente na Grande São Paulo, no interior e também no litoral.

Conforme esclareceu o Sesc em nota, uma das destinações possíveis dos espaços é transformá-los em hospitais de campanha, como o que está sendo montado pela prefeitura de São Paulo, no Estádio do Pacaembu. A capital paulista ainda deverá ganhar um segundo ponto, com o mesmo modelo, que ficará no Complexo do Anhembi. Juntos, os dois hospitais de campanha terão 2 mil leitos de baixa complexidade, onde os pacientes ficarão em observação, até que possam ser transportados a um local permanente.

Vacinação

A estrutura do Sesc SP também poderá ser usada para recepcionar grupos de pessoas durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, de imunização contra o influenza.

A assessoria de imprensa do Sesc informou, em nota, que a instituição tem articulado ações comuns a todas as unidades, mas que algumas regionais têm coordenado outras, adicionais, de forma independente. Entre as iniciativas, destaca a mobilização de supermercados e restaurantes para arrecadar alimentos, que são doados a instituições sociais, e a disponibilização de respiradores mecânicos e equipamentos necessários ao tratamento de infectados.

"Tratam-se de ações pontuais, acordadas diretamente com os órgãos públicos da localidade", disse a assessoria, acrescentando que todas as medidas decididas constam de ua proposta oficial da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços (CNC), encaminhada à Presidência da República, na última sexta-feira (20).